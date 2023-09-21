美國駐黎巴嫩大使館發言人尼爾森（Jake Nelson）指出，大使館附近今晚驚傳槍響，目前未傳出有人受傷。

路透社報導，尼爾森表示：「當地時間晚間10時37分，美國大使館入口附近據報發生小型武器射擊事件。無人受傷，我們的設施安全無虞。我們與黎巴嫩執法當局保持密切聯繫。」

戒備森嚴的美國大使館位於貝魯特（Beirut）北方的奧加鎮（Awkar），周圍地區很少傳出治安事件。

自1983年自殺攻擊事件造成60多人死亡後，美國大使館即自貝魯特移往奧加鎮。