進口蛋爭議連環爆，農業部長陳吉仲請辭獲准，政院副院長鄭文燦先前一句「政務官要為政策負責」，使前環保署副署長詹順貴在臉書發文稱「意思再明顯不過，就是要吉仲走人」，似 影射為派系鬥爭。陳吉仲昨(20日)稱，「政治議題我可能要請教你們(媒體)，因為我完全不太懂」。對此有網友氣炸表示不能認同，更有網友「哽咽加不懂政治，真的是太懂政治」。

陳吉仲請辭於今(21日)正式生效，他昨主持任內最後一場頒獎典禮，面對外界質疑辭職與民進黨派系之爭有關，他強調自己是單純的人，並不懂政治，希望各界繼續支持農業部。

而民進黨團副書記長洪申翰20日則說，政務官需要為政策負責，這句話是天經地義，但呼籲不要做太多揣測。鄭文燦昨也回應，前天和陳吉仲都在立院和民進黨團開會，2人受訪的基調相同，也就是進口蛋是要讓國人以平價購買，同時考慮雞農權益，執行過程中有不夠周全的地方，陳吉仲也表達歉意。

對於陳吉仲的「不懂政治」說法，不少網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下討論，有超過200則留言，其中有人認為「我不懂政治，我只是棋子」、「你不懂？」「不懂為什麼要做主委？可以讓賢啊」、「你只是防火牆，請辭就是設停損點跟切割」、「你這個哽咽加不懂政治，真的是太懂政治了，繼續幫忙騙票」、「民進黨都最不懂政治只懂利益」。