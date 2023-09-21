71歲的作家李昂近日搭台北捷運，請3個坐博愛座的年輕人讓座，卻沒有人願意讓，其中2人態度還很糟，不斷朝她翻白眼，讓她忍不住喊話台北市長蔣萬安，要求明訂博愛座的使用方式，引起網友討論，有人痛批現在年輕人不懂事；但也有人認為，憑什麼年紀大就要人家讓座，年輕人身體也可能有狀況，兩派人戰翻。

作家李昂昨在臉書上分享，近日她搭乘台北捷運，準備從淡水去台北，過程中請3個坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓，其中一位年輕男生說他身體不舒服，但她看不出來哪裡不舒服，另外2名女生的態度更壞，還不斷給她白眼。

李昂表示，她也算是年長者，加上10月1日要到巴黎辦新書發表會，這陣子忙到身體不太舒服，因此忍不住喊話台北市市長蔣萬安「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」並要求明訂一個博愛座的使用方式。

貼文掀起兩派人大戰，部分網友怒轟現在的年輕人不懂事，認為年輕人就該讓座給長者，「現在年輕人普遍自我意識高漲，很少為他人著想」、「我是殘障人士也曾遇過一樣的狀況，這就是台灣」、「現在年輕人都被父母寵壞了，禮義廉恥都不懂」、「博愛座位有很多年輕人不自愛」。

不過也有網友認為，博愛座不是以年齡來區分需求的，有些年輕人可能身體也有狀況，憑什麼因為比較年輕就要強忍不適讓出座位，有人更直言博愛座的設立容易造成情緒勒索、社會對立的狀況，這樣還不如取消比較好，「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，建議取消」、「文中以偏概全批鬥年輕人的言論這麼多，好像捷運上的老人每個都沒問題一樣」。