櫃買中心表示，為提升盤中零股市場效率，自112年11月27日起，上櫃盤中零股巿場行情資訊揭露間隔時間，將由現行每10秒鐘縮短至每5秒鐘，即每一營業日自上午9:00起第一次揭示，其後每隔5秒試算撮合後，揭露試算成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至當日下午1:30止，以提供投資人更充分且即時之行情資訊，作為買賣決策之參考。
《櫃買市場》上櫃盤中零股行情資訊揭露 間隔將縮為5秒
上櫃盤中零股巿場縮短行情資訊揭露間隔時間為5秒鐘，預計自112年11月27日起實施。
上櫃盤中零股巿場縮短行情資訊揭露間隔時間為5秒鐘，預計自112年11月27日起實施。
櫃買中心表示，為提升盤中零股市場效率，自112年11月27日起，上櫃盤中零股巿場行情資訊揭露間隔時間，將由現行每10秒鐘縮短至每5秒鐘，即每一營業日自上午9:00起第一次揭示，其後每隔5秒試算撮合後，揭露試算成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至當日下午1:30止，以提供投資人更充分且即時之行情資訊，作為買賣決策之參考。
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