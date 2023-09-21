櫃買中心表示，為提升盤中零股市場效率，自112年11月27日起，上櫃盤中零股巿場行情資訊揭露間隔時間，將由現行每10秒鐘縮短至每5秒鐘，即每一營業日自上午9:00起第一次揭示，其後每隔5秒試算撮合後，揭露試算成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至當日下午1:30止，以提供投資人更充分且即時之行情資訊，作為買賣決策之參考。