一名女性上班族表示，月薪3萬5千元，要負擔房租、生活費等，使她沒有多餘的錢娛樂，自從被包養後，每月額外多了5萬收入，生活品質大幅提升，她自嘲是「快樂妓女」，身心狀態比以前只領3萬5千元更好。

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，在一般的公司行號上班月薪3萬5千元，經常要無償加班被老闆洗臉，每月一半薪水都拿去繳房租，不能和朋友在昂貴的餐廳聚餐、買東西會猶豫不決或殺價，無法負擔家裡經濟，就連在路邊看到乞討的人，也只能給銅板。

自從她被包養後，除原本正職薪水外，每月還額外多了5萬元，雖然和高薪的工程師相比還是很少，但和原本生活品質真的差很多了，現在和朋友出門經常請客、給父母人一大筆孝親費、上美容院等，看到路邊乞討的人，也給好幾張百鈔，她自嘲現在是名快樂的「妓女」。

原PO表示，現在生活過得比以前放鬆，包養她的「乾爹」也教她投資理財，讓她每年都有不錯的被動收入，「雖然我是妓女，但我更大方、寬容，心情也變得更漂亮且開心，比起以前我更喜歡現在的狀態。」