網紅理科太太(陳映彤)Youtube頻道擁有115萬訂閱，前年底與華裔美籍前夫John結束5年婚姻，John發文抒發心情，豈料理科太太閨蜜竟爆出「女方支付了婚戒、結婚以及John來台外痔手術費用」，John認為該言論侵害了他的名譽權、隱私權等，提告請求200萬賠償，士院審理後認判賠10萬適當，也意外曝光雙方驚人收入。

「理科先生」John（本名吳哲宇）提告主張，成姓留言者是前妻好友，2022年1月9日以其所有Instagram帳號，到他貼文下方留言：「…結婚以來從婚戒、婚禮、生產，坐月子到後來的生活費，教育費用，2020來臺灣的外痔手術都是由女方出」。同時還指出 ：「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實」，故認該言論侵害其名譽權、隱私權，且洩漏醫療隱私資訊，請求200萬非財產上損害賠償，及刊登勝訴啟示以回復名譽等。

成女抗辯表示，她與理科太太為好友，理科太太會向她傾訴夫妻之間的摩擦，言論是依據親身觀察Jonh與理科太太的相處情形，及理科太太轉知的事實，並無任何與事實不符之處，她的言論為可受公評的合理評論，並未侵害John名譽權，故不得請求損害賠償及回復名譽處分。同時也強調，國人罹患痔瘡機率近9成，縱使她所述透露Jonh進行外痔手術侵犯他的個資，但侵害程度相當輕微，主張免賠。

法官經查，認為成女為理科太太友人確實有理由確信言論為真，且John在2019年、2020年間大多時間與太太居住在台灣，且期間除參與經營YOUTUBE頻道影片拍攝外、照顧子女外，並無其他工作。不過法官認為，成女公開John外痔手術部分，已侵害John的隱私權，法官審酌，John博士畢業，從事藥劑師，年收入美金11萬元（約台幣350萬），成女大學畢業，職業為家管、無收入，名下財產總額1171萬餘元等狀況，判成女要賠10萬元，本案可上訴。