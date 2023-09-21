菜農林佳新。（本報系資料照）

農業部長陳吉仲請辭獲准，外界認為為替民進黨總統參選人賴清德民調下滑止血。對此，雲林縣菜農林佳新透露，不少農業工作者為此鬆口氣，因農業不再被錯誤政策荼毒，但農民仍會採取觀望態度，這不是陳吉仲被換掉就能撥亂反正。

進口雞蛋爭議延燒，陳吉仲17日傳請辭獲慰留，19日召開記者會道歉，晚間便在臉書宣布「我決定請辭」。對此，據《中評社》今（21）日報導，林佳新提到，陳吉仲第一次請辭被慰留讓不少農民朋友憤怒，但對民進黨而言，農民選票絕對不能得罪，才會有二度請辭獲准的戲碼。

至於陳吉仲請辭是否有助民進黨修補農民選票，林佳新認為，陳離職能使農業不再被錯誤政策荼毒，不少農業工作者都鬆了一口氣，但仍會持觀望態度，因為陳吉仲的離開，不代表台灣的農業發展能恢復正軌。此外，林佳新說陳吉仲長年把農業政策當買票的工具、投票綁樁的行為，農民過去或許很吃這一套，但這次雞蛋事件看到農業貿易的問題，真正受惠的只有貿易商，這並非陳吉仲被換掉就能撥亂反正的。

林佳新強調，台灣農業在陳吉仲主導下，已被扭曲成福利事業，若有供需失衡就濫發補助、津貼，導致農業技術停滯不前，產業欠缺升級，當農業問題連環爆，甚至發現總是特定貿易商、通路商在受惠時，農民也會思考是否要繼續支持民進黨。