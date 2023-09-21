塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在美網拿下個人第24座大滿貫冠軍，持續稱霸男子網壇，同被譽為「三巨頭」之一的納達爾（Rafael Nadal）則是送上祝福，恭賀喬帥所取得的一切成就，另外納達爾也透露與同胞後輩「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）在明年奧運組雙打的渴望。

過去15年內，對於誰是「GOAT」（史上最佳）的話題，喬柯維奇、納達爾和費德勒（Roger Federer）都有各自擁護者，費德勒是史上第一位大滿貫冠軍數達到20座的選手，納達爾實現了史無前例法網13冠偉業，喬柯維奇則刷新了由自己保持的男單大滿貫紀錄。

納達爾計畫在明年退役，對於喬柯維奇是網壇歷史上最佳，他給予認可，並表示喬帥所取得成績不會讓自己感到沮喪，納達爾對西班牙媒體《阿斯報》說：「我相信數據就是數據，統計就是統計，他的數據比我好，這無可爭辯，我不會去掩蓋它。就冠軍數而言，喬柯維奇是歷史上最出色的球員，這沒有什麼好討論的。」納達爾也不希望自己的傷病史被外界當成藉口，「從某種程度上，這也是運動的一部分，我祝賀他所取得的一切成果。」

明年奧運同樣在法網球場Roland-Garros開打，納達爾表達與阿卡瑞茲組雙打的盼望，「我和沒有和他談過這個問題，但希望能和他攜手，共同結束我的奧運之旅，這會是很好的動力，因為他所寫下的成就對我是一種激勵。他的出現對體壇和網球界來說是好消息，他還有很長的路可以證明自己。」