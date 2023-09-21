隨著天氣逐漸轉涼，流感已進入流行期，兒童感染科醫師顏俊宇表示，最近除了A型流感持續爆發外，呼吸道融合病毒（RSV）也來攪局，不少2歲以下嬰幼兒感染後持續高燒3至5天、咳嗽咳到吐，嚴重甚至可能呼吸喘、肋骨凹，如果出現這2症狀就要轉到大醫院檢查。

顏俊宇昨天在臉書發文表示，最近A流持續爆發，RSV也來攪局，他驗到不少2歲以下嬰幼兒感染RSV，都是有去托嬰中心或是保母家的寶寶，症狀為高燒39度3至5天、咳嗽咳到吐、鼻涕很多。

顏俊宇直言，RSV沒有特效藥，只能給予症狀治療藥物及蒸氣化痰，靠抵抗力打敗病毒，病程常會拖到1至2周。顏俊宇提醒，如果幼童出現呼吸喘或肋骨凹症狀，就要轉到大醫院做進一步檢查。

根據疾病管制署的傳染病統計，這周呼吸道病毒感染前3名為A型流感、RSV及腺病毒，顏俊宇表示「果然和診間看到的狀況蠻符合的！」

另外公費流感疫苗將在10月初開打，顏俊宇呼籲家長們記得帶孩子施打疫苗，增加保護力。