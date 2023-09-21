進口蛋風波延燒，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢辭官走人。國民黨桃園市議員黃敬平今(21日)接受專訪時分析，雞蛋問題已成民進黨2024總統參選人賴清德的選情破口，且就在陳請辭後，民進黨中南部縣市的民意代表，幾乎很少幫忙講話，原因就是「左右為難」。

黃敬平接受《中評社》專訪時指出，雞蛋問題存在已久，蔡政府面對蛋荒卻只會挖東牆補西牆，缺蛋就去其他國家找蛋，而陳吉仲終於請辭了，但民進黨中南部縣市的民意代表，幾乎很少去幫忙講話，因為如果幫講話，就會被自身農業縣市選區的農民罵，而如果幫民眾講話罵政府，又會被蔡政府的1450網軍罵。

因此，黃敬平透露，「所以現在民進黨的民意代表都左支右絀、左右為難」。 他也分析，蛋荒的問題已經至少持續2、3年，但陳吉仲官位還是坐得很長久，難怪民怨會反彈，這明顯已是民進黨賴清德的選情破口，讓賴民調開始急轉直下。