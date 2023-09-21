進口蛋風波延燒，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢辭官走人。國民黨桃園市議員黃敬平今(21日)接受專訪時分析，雞蛋問題已成民進黨2024總統參選人賴清德的選情破口，且就在陳請辭後，民進黨中南部縣市的民意代表，幾乎很少幫忙講話，原因就是「左右為難」。
黃敬平接受《中評社》專訪時指出，雞蛋問題存在已久，蔡政府面對蛋荒卻只會挖東牆補西牆，缺蛋就去其他國家找蛋，而陳吉仲終於請辭了，但民進黨中南部縣市的民意代表，幾乎很少去幫忙講話，因為如果幫講話，就會被自身農業縣市選區的農民罵，而如果幫民眾講話罵政府，又會被蔡政府的1450網軍罵。
因此，黃敬平透露，「所以現在民進黨的民意代表都左支右絀、左右為難」。 他也分析，蛋荒的問題已經至少持續2、3年，但陳吉仲官位還是坐得很長久，難怪民怨會反彈，這明顯已是民進黨賴清德的選情破口，讓賴民調開始急轉直下。
文章來源：中評社
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。