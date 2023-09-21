小編今（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。接棒AI熱潮，受惠於汽車電子化的趨勢下，車用PCB產值打敗不景氣，連帶刺激股價上漲，雖然近日出現震盪走勢，但中長期需求仍備受看好。

【1】純電動車夯 車用PCB廠同樂

儘管車用PCB廠股價回檔，然而隨著電動車（EV）趨勢來臨，純電動車內含PCB價值約為傳統燃油車的5至6倍，其中電控系統占50％以上，在汽車電子化大趨勢之下，不僅2023年車用PCB產值打敗不景氣，逆勢成長14％，市調機構預估，2022年至2026年車用PCB的年複合成長率（CAGR）上看12％。

【2】美政府關門危機 成Fed 11月升息變數

聯準會（Fed）台北時間21日凌晨2點公布利率決策，普遍預料按兵不動，市場焦點轉向Fed對停止升息及啟動降息時間點的討論。近日出現美國政府可能關門危機，稍早對Fed年底前至少再升息一次的預測，可能出現新變數。

【3】慘！8月外銷訂單 連12黑

經濟部20日公布8月外銷訂單統計，金額降至460.4億美元，年減15.7％、為連續12個月負成長，主要受到全球通膨、升息壓力、終端市場需求不振及供應鏈持續去化庫存影響。即便樂觀期待第四季好轉，但今年全年外銷訂單將呈現第2年負成長。

【4】IDC預測 半導體復甦!全球產值旺10年

全球半導體產業聚焦庫存調整，IDC預測，全世界半導體產業市場規模在2023年將年減13.1％至5,188億美元，2024年回歸成長軌道，將年增20.7％，回升至6,259億美元。

【5】英特爾倚重ASIC 台廠有望受惠

英特爾技術長Greg Lavender揭示，英特爾正在開發一款ASIC（客製化應用晶片）加速器，用於降低全同態加密（Fully Homomorphic Encryption,FHE）相關的效能負擔。顯示ASIC重要性不言可喻，台廠三家ASIC廠創意、智原、世芯-KY，雖專精方向不一，但在AI世代中同樣受國際大廠倚賴。