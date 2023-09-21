新北市土城綜合體育場近日傳出有媽媽為保護小孩，對公園阿伯丟東西、吵架還打人，小孩也有樣學樣朝阿伯丟玩具，媽媽也不制止，許多網友看影片都直呼是最壞身教，還有其他受害網友爆料，自己小孩也曾被這家的小孩吐口水，他則被男童母親拿鞋K頭。

民眾在土城綜合體育館目擊一名女子與阿伯起衝突，小孩也加入戰局。(翻攝自記者爆料網)

根據「記者爆料網」報導，爆料民眾在土城綜合體育館目擊一名女子與阿伯起衝突，過程他全錄下，影片中女子先是喊「你先動手的喔！」就伸手打掉阿伯的帽子，嗆「我只是掀帽子而已啦！怎樣。」民眾指出，引爆衝突的原因疑似是小男孩霸佔器材被阿伯制止，小男孩不聽就對阿伯丟東西，旁邊的媽媽也加入戰局，和阿伯吵起來。

在爆料影片中，小孩媽媽在跟阿伯吵架時，小孩也在旁邊尖叫、怒吼，拿水壺想丟阿伯，被一旁路人制止後就把水壺亂拋，差點砸到旁邊另一位坐著的阿伯，之後又撿地上玩具2度砸阿伯，說「當我是死了嗎？」連一旁勸架的小朋友也被波及。

影片曝光後，有在地網友留言：「聽說每次都是那個小孩先推人或打人，媽媽就會出來嗆人」、「這對母子已很多次攻擊別人，大家小心」，還有人說他也是受害者，他的小孩被男童吐過口水，男童媽媽則拿鞋K他的頭。