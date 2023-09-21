國防部為了周日（24日）開放新竹縣湖口營區，特別將兩架AH-64阿帕契直升機進行「虎斑鯊嘴」彩繪，未料一度引起軍方高層下令打回票，引發民眾炸鍋，國防部順應民意，在部長邱國正拍板將破壞低視度的「白牙」塗暗後，峰迴路轉同意展出，兩架彩繪阿帕契今（21）日早晨在飛往湖口陳展途中被航迷拍下，空中英姿首度曝光，讓民眾及網友直呼實在「太威了」。

擔任這次彩繪顧問的飛安專家彭斯民指出，美陸軍 8th BATTALION, 229th AVIATION REGIMENT (FLYING TIGERS) AH-64D 於1988年獲准採用鯊魚嘴及AVG飛虎圖騰。該部隊跟飛虎隊一點關係都沒有，他們只是想延續飛虎精神，高司覺得很好，於是整隊24架阿帕契都塗成這樣。

「虎斑鯊嘴」阿帕契因緣塗裝的鯊嘴太顯眼險遭禁止陳展。(航迷提供)

彭斯民透露，當國軍長官詢問陸軍阿帕契塗虎斑鯊魚嘴的緣由，他只強調陸軍601旅「龍城營區」在龍潭，所謂「龍潭虎穴」、「龍城出猛虎，驍勇阿帕契」。

但陸軍航特部準備的「彩蛋」卻險遭打破，因更改塗裝並未向國軍高層報告時就曝光，原本一度被迫取消展出，引起民眾暴怒。為了順應民意，國防部長邱國正接獲報告後，認為該塗裝只有「白牙過亮」問題，經改善後同意展出，馬上又獲得大量掌聲。

而在民眾千呼萬喚中，該架彩繪阿帕契終於從601旅飛往湖口基地陳展，飛行英姿也遭到航迷拍到，曝光後可立刻又點燃民眾情緒，直喊實在是「太威了，陸航戰力強。」