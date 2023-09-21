前銀行理財專員周勵宏，為了彌補自己投資金融商品虧損，A走6名VIP客戶存款共3.3億多元，且住豪宅到酒店尋歡，台灣高等法院依《銀行法》特殊背信罪等罪將他重判12年4月，遭撤銷發回後，高院更一審辯論庭，周及其律師請求輕判，律師說周的錢是「拿去投資非吃喝玩樂」，庭末，法官諭知10月25日宣判。

檢方指控，周勵宏2009年1月間起，向客戶推銷金融商品、協助投資，以方便作業為由要求客戶在空白出款單用印或簽名，實際上卻以「螞蟻搬象」方式，偷偷把錢輾轉匯進自己戶頭，直到有客戶反映帳戶約有1000萬元不翼而飛，銀行報案，全案才曝光。

檢方指控，周勵宏因投資期貨失利，挪用客戶存款，除了填補個人財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷，以及到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。一審台北地院判刑10年半，二審高院判12年4月，最高法院發回後，更一審訂10月25日宣判。