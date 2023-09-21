根據聯準會最新發布的《經濟預測摘要》（SEP）和點陣圖（dot plot），該美國央行今年將再升息一次25個基點，利率在介於5.50%～5.75%到頂。SEP預測亦顯示明年估將降息50個基點，到明年底，聯準會基金目標利率中值將降至5.1%，到2025年底降至3.9%。

在隨後的記者會上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）試圖淡化更為樂觀的經濟展望，警告在實現通膨目標之前還有很長的路要走。

反映利率預期的美國2年期公債殖利率觸及5.178%，創下17年新高，10年期指標公債殖利率觸及4.339%，創下2007年底以來新高，兩檔公債的殖利率曲線仍然牢牢「倒掛」。長短期債息曲線倒掛向來被視為是未來經濟將陷入衰退的前兆。

周三收盤，道瓊指數跌76.85點或0.22%，收34,440.88點。標普500指數跌41.75點或0.94%，收4,402.20點。那斯達克指數跌209.06點或1.53%，收13,469.13點。費城半導體指數跌60.22點或1.74%，收3,398.81點。

標普500指數11大類股跌多漲少，通訊服務類股跌1.89%，跌幅最大；其次為科技類股跌1.77%。防禦型的必需消費類股漲0.15%，房地產類股漲0.13%，公用事業類股漲0.1%，表現最佳。

重磅科技股全跌，微軟跌2.40%，蘋果下跌2%，亞馬遜跌1.70%，Alphabet跌3.12%，特斯拉跌1.47%，Meta跌1.77%，輝達跌2.94%。

台股ADR方面，台積電跌1%，聯電跌1.97%，日月光跌1.05%，中華電信漲0.27%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.90%。

美國交易所成交量總計為97.3億股，過去20日均量為100.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.46；1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.09：1。

標普500指數有14檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有39檔創52周新高、246檔創新低。