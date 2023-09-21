大陸首個海上油田群儲能電站全容量併網投用。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端21日報導，中國海油湛江分公司透露，大陸首個海上油田群儲能電站——潿洲電網儲能電站9月20日全容量併入潿洲油田群電網。該電站總儲能量1萬度電，與潿洲油田群電網內的燃氣電站、餘熱電站、太陽能電站共同構建了大陸首個海上油田群智慧電力系統。

報導稱，本次投用的潿洲電網儲能電站位於中國海油潿洲終端處理廠內，由2套2.5兆瓦／5兆瓦時的大陸國產風冷儲能系統組成，用電高峰期間電站可以5兆瓦的功率連續供電2小時，有效平衡電網負荷。

儲能電站併網後，通過「削峰填谷」實現在網燃氣輪機發電機帶載率提高5％~10％，每年將節省9200噸標準煤能耗，減少二氧化碳排放18400噸。

儲能電站的投用可有效平抑潿洲終端分散式太陽能電站波動，提升電網調峰能力和新能源消納能力，是構建以新能源為主體的新型電力系統的重要支撐，也是潿洲油田群電網構建綠色多能互補電網、智慧電網的重要組成部分。