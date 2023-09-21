根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，隨著新球季即將開打，各隊逐漸投入交易選項，拓荒者開始積極找尋多隊交易方案達成有關利拉德的交易，過去幾周更展現足夠侵略性，甚至費城記者紐貝克也爆料，公牛正在考慮拿出當家射手拉文當作交易籌碼。

拓荒者朝向多隊交易的主因，除了對於熱火提出包含希洛在內的交易方案沒有興趣，更因明年夏天將有不少一線球星可能進入自由市場，沃神說：「到了明年夏天，可能有些超級球星可供交易，所以各隊開始權衡交易利拉德的資產與球員，他們也不想無故損失年輕球員。」

跟拓荒者一樣，公牛過往針對拉文的潛在交易要求籌碼很大，如今隨著可能換來利拉德，他們也轉向考慮丟出拉文，紐貝克表示，「公牛最近加入追逐利拉德的行列，因為他們想要超級球星，也想換回年輕球員與選秀權，所以過去幾天他們已經拿出拉文當作籌碼。」

不過當前也在謠傳，就算利拉德順利靠著多隊交易離開拓荒者，無論他被交易到哪裡，最後仍以加盟熱火當作終極目標，很有可能到了新東家隨即提出交易申請，這或許也會讓參與多隊交易的各隊更加小心處理了。