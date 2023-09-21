新北市瑞芳山區昨天（20日）發生虎頭蜂群攻擊登山民眾意外，不幸造成2人死亡。急診醫師翁梓華表示，相較於其他蜜蜂，虎頭蜂可連續螫咬同一人，且虎頭蜂的毒性較強，遭攻擊的人受傷的情況較為嚴重，常會出現過敏休克、全身癱緩，嚴重可致死，因此其他山友最好能趕緊拖離該傷者，離開虎頭蜂攻擊的範圍。之後則要趕緊就醫，讓院方為休克的傷者注射腎上腺素，以恢復心跳等生命徵象。

翁梓華今（21日）受訪時表示，９月是虎頭蜂繁殖期間，虎頭蜂築巢時也會選擇人類較少經過之處，因此民眾秋天時節登山，最好避過人煙稀少的路徑，且登山過程中避免大動作的奔跑，以降低遇到虎頭蜂攻擊的風險。且虎頭蜂的針較長，薄的外套也無法防範其螫咬，連牛仔褲也難以防範受虎頭蜂的攻擊。

他表示，民眾遭到虎頭蜂螫咬攻擊時，就要趕緊離開現場至少100公尺，因為虎頭蜂的蜂巢活動範圍多為方圓100公尺內，且單隻虎頭蜂在攻擊人類之後，會分泌費洛蒙，以吸引更多的虎頭蜂群一起攻擊人類。因此務必要趕緊離開現場，若同伴已受傷，則要將之拖離該處。

翁梓華表示，虎頭蜂之所以恐怖，過敏的原因是蜂毒會直接讓細胞大量釋放組織胺、細胞激素造成急性過敏性休克。嚴重者不止皮膚表皮腫，全身內部都會水腫，會出現立即性的「急性過敏性休克」，叮咬後會呼吸不順、失去意識而休克，也會造成肝腎毒性，甚至有立即死亡的風險。

因此，脫離現場後，要趕緊將傷者就醫，因傷者可能已經過敏性休克，有緊急生命危險，必須施打腎上腺素，以刺激血管收縮、恢復生命徵象。其他傷者若尚未休克，則可先冰敷遭叮咬處，以降低疼痛不適。