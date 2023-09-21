南韓大勢女團BLACKPINK日前剛結束在韓國首爾舉辦的最終場演唱會，演唱會結束後有關四人是否會與YG娛樂續約仍是未知數；然而，成員Jisoo於19日宣布確定客串電影《附身》，她在劇中的造型，意外掀起網友兩派討論。
韓國電影《附身》19日在首爾龍山Park購物中心CGV中舉辦電影試映會及見面會，導演透露，選中Jisoo飾演此角色的兩大原因，「選擇智秀的時候，我是在尋找符合仙女形象的女演員時想到了她」，並且開玩笑和記者們說：「我認為這是50%的粉絲精神和50%的運氣，因為行程是能配合的。」
在劇中化身「天魂仙女」的Jisoo，可見她將長髮盤起來，身穿一身古著，非常有氣質，卻有不少網友認為「造型似乎有點土，但全靠Jisoo的臉撐住了」、「盤髮說不上來的怪」；不過，也有人大讚「Jisoo真如仙女般漂亮」，甚至發現她的造型與大陸女演員劉詩詩相似。
事實上，這並非Jisoo首次參與戲劇演出，2021年4月她與男神丁海寅主演的韓劇《雪降花》成績相當不錯，讓粉絲看見Jisoo不同的面貌，Jisoo當時也興奮地表示：「其實整個拍攝《雪降花》的過程對我來說都是新體驗。每個時刻都既新鮮又充滿挑戰，我得到很多來自劇組及演員們的幫助和支持，他們讓拍攝過程變得更加歡樂」。
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