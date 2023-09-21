大眾運輸上會遇到形形色色的乘客，一名女子近日下班搭公車返家，坐她隔壁男子雙腳打開幅度超大，讓她氣得提早下車，痛罵「我不管你是男的女的，坐大眾運輸就給我把腿合上」，貼文引發網友熱烈討論。

原PO前天（19日）於論壇《Dcard》指出，下班搭公車返家，坐在隔壁的男子雙腳打開佔到她的位置，且對方雙腿打開的幅度愈來愈大，甚至碰到她的腿，但男子一句抱歉的話都沒說。

原PO受不了提早下車，走路回家途中一路罵，「拜託在外面不要影響他人，想怎樣都隨便，我不管你是男的女的，不管你坐姿怎樣，坐大眾運輸就給我把腿合上，不要兩腳開開佔到別人位子。」

貼文引發網友共鳴，「超有同感，基本禮儀還要別人來講，根本就邏輯死」、「還有很胖的也是，我知道對方不是故意的，可是胖到會坐到別人位置，不要硬卡了拜託」、「最怕遇到胖子，又胖又臭，高鐵坐一般座位真的會受不了」。

也有人建議可以當下和對方表達感受，「當時就應該表達妳的不滿，現在在這裡罵人有什麼用呢？」、「當場反應出來，這不是什麼要緊的大事」、「如果我是妳，我會提醒他」、「我的話當下會頂回去，表達我的不滿」。