聯準會決議不升息，但受到通膨仍在高檔的影響，暗示年底前仍有升息可能，美股收黑，台股今（21日）持續走低以16475.42點開出，隨後下跌將近130點，權值股台積電挫低6元，觸及529元，八大族群全軍覆沒。

台股昨（20日）開高走低，盤中過後一路下挫，終場下跌101.57點，收在16534.75點，成交值為2777.7億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超251.06億。自營商賣超93.44億，投信買超24.29億，外資及陸資賣超181.91億。

美國聯準會（Fed）周三公布利率決策結果，一如市場預期，維持關鍵利率不變，選擇不升息並上調經濟預測，但聯準會也警告對抗通膨尚未結束，暗示年底有機會再次升息。

美股受到此消息影響，尾盤遭遇龐大賣壓，終場道瓊下跌76.85點（或0.22%）至34440.88點，那斯達克指數挫低209.06點（或1.53%）至13469.13點，標普500指數跌41.75點（或0.94%）至4402.20點，費城半導體下跌60.22點（或1.74%）至3398.80點。

台積電ADR下跌0.88美元（或1.00%）至87.29美元，輝達暴跌12.81美元（或2.94%）至422.39美元，蘋果跌3.58美元（或2.00%）至175.49美元，谷歌跌4.24美元（或3.05%）至134.59美元。