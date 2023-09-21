台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）的新秀賽季收穫滿滿，21日對陣巨人，卡洛爾在5個打數中敲出4支安打，包含1支全壘打，跑出2次盜壘成功，不僅幫助響尾蛇以7比1扳倒巨人，卡洛爾也成為首位在大聯盟達成「25轟、50盜」的新秀球員。

扛起開路先鋒的卡洛爾發揮優異速度，此戰2次盜壘成功都相當關鍵，首打席敲安上壘後，卡洛爾1出局後發動盜壘，拿下本季第49次盜壘成功，湯米芬姆（Tommy Pham）隨後敲出準雙殺打的二壘滾地球，靠著推進踏上三壘的卡洛爾，再藉由華克（Christian Walker）的安打跑回本壘得分。

第3局卡洛爾再次以安打開啟球隊攻勢，並迅速完成第50盜，巨人捕手派翠克貝利（Patrick Bailey）還發生傳球失誤，卡洛爾再次來到三壘得分大門口，湯米芬姆的內滾打回分數。卡洛爾下兩個打席再擊出安打，連續4打席敲安，包含本季第25轟，響尾蛇狂敲14支安打攻下7分，終場以6分之差大勝巨人，繼續卡位季後賽資格。

卡洛爾也是響尾蛇隊史第3位單季盜壘成功50次的球員，和沃馬克（Tony Womack，1999年72次）、伯恩（2007年50次）齊名。繼勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）後，卡洛爾是本季大聯盟第2位完成25轟50盜的球員，過去共有10位球員完成此壯舉，本季之前則是2007年馬林魚明星游擊手拉米瑞茲（Hanley Ramirez）為最後達成者。