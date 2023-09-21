家中天花板若看到詭異腳印，相信大部分人第一直覺都是感到害怕，再來才會好奇，裡頭藏著的到底是什麼恐怖的東西或生物。對此，大陸一名網友日前分享，他抬頭即被天花板的神祕腳印嚇到，本來懷疑是家裡有賊，後來一想覺得不可能，如果是賊的話，腳印應該在地板上，而不是在天花板上，驚悚畫面曝光後，網友們也被嚇傻。

從影片畫面可見，天花板上出現好幾個腳印，而且非常清晰，很明顯是人類腳印，還是穿了鞋子的。在所有人認知裡，人類都是向下直立行走，不可能有人能夠頭下腳上在天花板上行走，如此詭異，實在難以用科學來解釋。

根據《每日鏡報》引述大陸媒體報導，來自寧夏吳忠市的劉姓居民表示，他家房子裝修已有十多年了，當天下午，他和妻子都出去，晚上回來，突然發現頭頂天花板上有4、5個腳印，就在客廳吸頂燈周圍。我們出去前根本沒有腳印，回來時看到了，很嚇人。

對於房子天花板出現神秘腳印，劉男原先懷疑是家裡進了賊，後來一想覺得不可能，如果是賊的話，腳印應該在地板上，而不是在天花板上，越想越覺得不可思議，感覺非常驚悚。對此，不少網友也回應，「之前裝修踩的，潮濕顯出來了吧」、「裝修工人踩過，沒擦就裝上去」，還有人表示，「讀過小學都知道、鬼在上面爬而已」、「破案了，是外星人訪問他家，因為外星人是反引力在天花上先走的」。