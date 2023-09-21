網路節目《木曜4超玩》以「一日系列」打開知名度，粉絲多達上百萬人，未料團隊近來爆出出走潮，日前公開九月預告影片時，有粉絲留言感嘆：「越看越難過」，竟遭邰智源反嗆：「難過就不要看，滾」，對此，網紅陳沂分析出他會暴走的原因。

《木曜4超玩》日前公布最新預告片，內容包括美國房仲、搬家公司、教召等主題，只見有粉絲留言：「越看越難過」，還附上皺眉的表情符號，沒想到引起邰智源關注，甚至留言反嗆：「難過就不要看，滾」；對此，該名粉絲回覆：「蠻傻眼的，難過又不是不好看」，並附上翻白眼的表情符號，似乎難以接受邰智源此行徑。

網友留言未料卻遭邰智源回嗆。（圖／muyao4 IG）

網紅陳沂得知此事後，表示相當欣賞邰哥，更誇讚對方在哥字輩主持人中，算是少數有知識且有內涵，更透露曾看過他去輔大日文系當一日學生的影片，日文至少有N3程度，對於邰智源留言嗆粉絲：「難過就不要看，滾」，她強調邰智源絕對很愛木曜，才會無法接受批評，但也不忘幫粉絲說話：「會說『愈來愈難過』的觀眾，肯定是忠實粉絲啊，曾經覺得很好看，才會說愈來愈難過」。

陳沂表示嗆粉絲很沒必要，基本上願意來看且增加點閱率，都要心存感謝，還不忘開玩笑表示：「無論鐵粉黑粉都是一個點閱，黑粉搞不好貢獻更多」，不忘再次呼籲：「希望每個公眾人物都有這個領悟，脫口而出真心話的時候才不會被炎上」。