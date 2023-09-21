澎湃新聞21日報導，繼「認房不認貸」政策後，廣州市人民政府辦公廳20日發布《關於優化我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》。《通知》明確優化住房限購和增值稅免稅年限。多區放開限購，非戶籍居民購房社保「5年改2年」，廣州成為年內第一個放寬購房條件的一線城市。業界密切觀察京滬深會跟進嗎？

報導稱，根據新政，廣州將住房限購政策調整為，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房；非本市戶籍居民家庭能提供購房之日前2年在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，限購1套住房。

對此，官方解讀指出，廣州市戶籍居民家庭在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區域仍然限購2套住房。

這也意味著，廣州將番禺、黃埔、花都以及白雲北部4鎮納入非限購區域。

對於非本市戶籍居民家庭而言，在上述區域限購1套住房，購房條件為從購房之日前在廣州市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明滿2年。而原政策則需滿足5年個稅或社保。

按照政策，廣州市戶籍成年單身（含離異）人士在上述區域仍限購1套住房。

中指研究院廣州分院研究主管陳雪強指出，此次推出限購優化政策來看，廣州將番禺、黃埔、花都以及白雲北部4鎮納入非限購區域，將明顯放寬本市戶籍及非本市戶籍在這4區的購房資格，短期內也將帶動這些區域成交量的明顯上升。同時也降低了非本市戶籍在中心五區及南沙區的購房資格，將整體提振廣州房地產市場活躍度及購房信心，進一步激發市場需求的釋放。

此外，新政顯示，廣州將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房增值稅徵免年限從5年調整為2年。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，目前，各大城市住房需求轉向改善型需求，廣州市換房需求也比較突出，但同時，廣州市外來人口規模大，數量超過1000萬，剛需規模也較大，呈現出剛需和改善齊頭並進的態勢。近期，二手房掛牌量快速上升，交易周期明顯拉長，價格明顯下跌，也導致預期開始悲觀，反過來又導致市場下行。7-8月，70城中廣州市二手住房價格指數跌幅居前。增值稅免徵期「5年改2年」的目的，就是為了降低交易環節成本，促進賣一買一的順暢，既滿足剛需、也疏通換房需求，確保剛需和改善、新房和二手住房的良性循環。

據中指監測資料顯示，廣州新建商品住宅成交自4月以來，已連續4個月持續下滑，8月新建商品住宅成交僅為50.4萬平方米，環比下降0.6％，同比下降25.7％，8月新建商品住宅供應為56.9萬平方米，同比下降40.8％。無論從供應端還是成交端來看，當前市場供求規模已處於歷史低位水準。9月的前兩周成交商品住宅26萬平方米，比8月上半月成交增加2.4％，在執行「認房不認貸」政策後成交未出現明顯增長。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，廣州作為年內第一個放寬購房條件的一線城市，信號意義是很強的。當前認房不認貸以後，一線城市市場總體呈現積極活躍的態勢，但確實需要進一步加碼，一線城市要扮演整個樓市復甦的領頭羊和龍頭的角色，帶領大陸其他城市優化預期、調整預期，促進房地產市場朝著更加持續、更加平穩的健康發展方向推進。

嚴躍進指出，一線城市優化限購政策是認房不認貸之後的一個重大的政策突破。「根據我們的判斷邏輯，廣州放鬆限購政策後，北京、上海、深圳也會做出相應的優化措施，但不會全面的放鬆，是會有所保留的。從放鬆角度來講，包括區域的調整、非戶籍人口的購房門檻等有望進一步優化。」