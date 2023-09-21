中國經濟增長放緩及社會管控加強，被認為是外資在中國急劇減少投資的多項因素之一。最新數據顯示，時隔33年，今年上半年韓國在中國直接設立的新法人企業數量出現明顯下滑，甚至少於韓企在日設立法人數。韓媒指出，經歷「薩德」事件和新冠疫情後，韓企對中國的投資即開始縮水。

韓聯社報導，據有關部門20日消息，今年上半年在韓國企業等國際直接投資（FDI）中，在中國新設的法人為87家，較去年同期（99家）減少12家。而同期，韓企在日新設法人118家，同比增加46家。

報導指出，這是1989年下半年以後的33年多來，首次出現中日逆轉局面。而中國經濟復甦乏力和社會管控加強，被視為直接或間接的影響因素。

報導指，在中國的韓企數量自1992年韓中建交後迅速增多，在全球金融危機前的2000年代中期，每半年新設法人數量一度超過1000家。但經歷2017年的「薩德」入韓爭端、新冠大流行後，對中投資開始縮水，半年新設法人數量跌至200家左右，2022年上半年更跌至100家以下。