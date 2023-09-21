韓國演藝圈常驚傳藝人出車禍，今(21日)稍早，出道5年的男團Stray Kids成員李旻浩（Lee Know）、金昇玟、黃鉉辰驚傳昨天在工作結束的回家路上出車禍，所屬的JYP娛樂表示，3人出車禍後已經緊急送醫檢查，所幸無大礙，但為了讓他們養傷，短期內不會讓他們參與行程。

根據韓國媒體報導，今稍早JYP娛樂證實Stray Kids成員李旻浩（Lee Know）、金昇玟、黃鉉辰昨下班後一同搭車回家出車禍，3人都已經到醫院接受精密檢查，而同車的其他工作人員跟3人都沒有受重傷，但有輕微的肌肉受傷和挫傷，醫護人員建議需要休息，因此這3位成員的工作會暫時停止，抱歉造成粉絲困擾。

聲明指出，因此，李旻浩（Lee Know）、金昇玟、黃鉉辰3人原定的米蘭時裝周行程，及明天(9/22)就要過23歲的金昇玟生日直播都將取消，JYP娛樂強調公司會以藝人的健康和恢復狀況為第一考量，並協助受傷的藝人有充足時間休息，早日恢復健康。

2018年在韓國出道的Stray Kids，3年前轉戰日本發展有成，Stray Kids由六名韓國成員Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、昇玟、I.N及2位澳洲籍成員方燦、Felix組成，隊長是方燦。而他們原定下月21、22日將於韓國高尺巨蛋舉行演唱會「5-STAR Dome Tour」，28、29日轉戰東京巨蛋開唱，粉絲們都希望3位成員能早日康復，屆時合體出席表演。