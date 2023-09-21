藍正龍升格當導演。（圖／中時資料照）

藍正龍6月和周幼婷離婚，9年婚姻畫下句點，雙方沒有交惡，仍是非常好的朋友，藍正龍表示，感情很私密、很難公開講，但對周幼婷還有愛，他強調，愛有太多面向，「維持彼此的不會只有愛情」，談到心境變化時，藍正龍則感性說：「其實我是破碎的」。

藍正龍和周幼婷雖然結束婚姻，雙方仍會關心彼此，根據《自由時報》報導，藍正龍認為，感情是很私密的事、很難公開講，坦言對周幼婷還有愛，但愛有太多面向，「維持彼此的不會只有愛情」，強調他永遠都是小朋友的爸爸、周幼婷是孩子的媽媽，這點永遠不會改變。

曾自曝難搞的藍正龍，近年在態度、心態有不少改變，尤其是看到「會帶給別人快樂的人，基本上內心是破碎的」這句話很有感，藍正龍感性說：「其實我是破碎的」，表示在他這年紀開始失去的時候，就會更想要珍惜，尤其是體悟到「時間」是唯一無法帶走的東西。

恢復單身的藍正龍，近期積極宣傳自編自導自演電影《成功補習班》，他目前感情空白，自曝仍在學習「愛」這門功課，坦言離婚對他來說，仍是一個遺憾。