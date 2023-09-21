地處南半球的巴西雖正值冬季尾聲，但現正經歷熱浪侵襲，國家氣象研究所（Inmet）今天提高警報級別，包括大都會聖保羅等9個州氣溫可能達攝氏45度，處於高溫紅色警戒。

位於南半球的巴西，時序將進入春天，但氣象預報17日開始的熱浪，本週末達到頂峰，且下週會繼續影響內陸地區。

國家氣象研究所發布最新「紅色」警告，這意味著「巨大的危險」。總共有9個州處於警報狀態，包括米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、巴拉納（Paraná）、里約熱內盧、聖保羅、馬托格羅索（Mato Grosso）、巴拉（Pará）、戈亞斯（Goiás）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）、多干定（Tocantins）。警報有效期至24日下午6時。

國家氣象研究所指出，當預計會出現「異常強度，發生重大損害和事故的可能性很高、對身體完整性甚至人類生命構成風險」的氣象現象時，就會發出紅色警報。

氣溫上升與今年更嚴重的聖嬰現象（El Niño）和溫室氣體排放引起的氣候危機直接相關，使得極端天氣事件更加普遍。

氣象公司Climatempo預測，下週巴西持續受高溫影響，包括聖保羅州中部和北部超過40度高溫將到9月底。

Climatempo發布聲明指出，9月份在巴西中西部、北部和東北部內陸40度是很常見的，並不過分。但42度、43度、44度，就是非常特別和不尋常情況。

巴西氣象頻道MetSul氣象學家西亞斯（Estael Sias）警告，馬托格羅索州、南馬托格羅索州和聖保羅內陸，未來氣溫可能上升至43度至45度間。