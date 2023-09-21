一名年近30歲的女網友分享，第一次介紹男友給家人認識，本來一切都好好的，怎料男友打電話約她去家裡烤肉過夜，老媽聽到以後，先是歇斯底里地說「男生都是想騙女生！」爸爸也警告「不可以婚前性行為！」讓她超傻眼，無法接受這樣的傳統觀念，認為都快30歲應該可以自己決定，更別說她早就不是處女了，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，她今年快要30歲了，過去交過好幾任男友，但都沒有讓爸媽知道，直到和現任男友穩定交往3年，才終於第一次介紹男友給家人認識，起初家人的反應都很正常，讓她鬆了一口氣，怎料老媽偷聽到她與男友講電話的內容以後，竟然原地爆炸。

女網友表示，男友最近剛從國外回來，打電話約她去家裡烤肉，媽媽聽到立刻質問她是不是要去男方家過夜，然後崩潰說「一堆男生都只是想騙女生而已！」接著就開啟碎碎念模式，最扯的是爸爸也衝進房間說「不可以有婚前性行為！」讓她聽了很傻眼，認為爸媽有點管太多了。

女網友表示她都已經要30歲了，早就和男友發生過關係，但爸媽觀念很保守，認為女孩子就該守身如玉，因此從男友打了那通電話以後，爸媽已經2天不願意和她說話，讓她覺得很困擾。

貼文引起網友討論，「好好笑，典型的『妳的陰道不是妳的陰道』，這種父母真的很瘋」、「是要等到更年期過了才能性行為是不是？」、「老一輩的想法都是這樣，就像我婆婆覺得媳婦第一次不是給她兒子，那這個女人一定很隨便，但其實婚前有交男女朋友，發生性行為很正常」。