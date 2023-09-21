明星夫妻檔黃國倫、寇乃馨結婚14年，幕前形象鶼鰈情深，但寇乃馨昨（20）突公開「婚姻中的第三者們」，還問黃國倫「怕了吧？」原來是她喜歡數十年的「Kikilala雙子星」，而她隨文附上的照片中，可見她所收藏的數量多到讓網友驚呼：「可以開博物館了！」

寇乃馨昨（20）日在臉書上發文寫下「黃國倫怕了吧？！我承認我們婚姻中的『第三者們』很擁擠⋯雖難保證『我只專愛一個』但我要愛就會愛一輩子！這些超過數十年的摯愛」並曝光她所有「第三者們！」

然而，文中提到的「第三者們」是她超愛的「Kikilala雙子星」，從她分享的照片中可見，她買了相當多Kikilala雙子星相關產品，連行李箱也買，搭配成一整套，她坦言：「這些只是我收藏的十分之一」更幽默說道：「猜猜這量夠不夠挑戰世界紀錄」；對此，老公黃國倫立刻留言：「我好怕！」

然而，貼文曝光後，許多網友湧入留言區：「好多的第三者啊…國倫老師加油」、「太厲害，根本博物館等級」、「原來我們都一樣，永遠美少女，愛收藏小物！」、「真的太經典了！開個展或開一間主題餐廳或咖啡館」、「乃馨姐這收藏太驚艷啦」、「哇這數量也太嚇人了！」