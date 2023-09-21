雖然時代不斷進步，仍有許多人存有傳宗接代的觀念，認為到了適婚年齡必須成家立業。中國有一名23歲女子，在父母4年前瞞著她收下聘禮，擅自答應她和別人的婚事，氣得她離家從此不回去，一直到最近終於被找到。

據微博視頻號《農民頻道》，女子本月15日晚上8點報警，透露自己在收費站受到威脅，警方到場後了解，得知女子是廣西人，4年前父母沒經過她的同意，就收下男方5萬人民幣（約22萬新台幣）聘禮，打算準備結婚事宜，讓他覺得不受尊重，決定離家出走，逃到青島打工，直到近日被父母找到，想將她強行到回家。

女子向員警表示，她覺得害怕，想留下繼續打工，而不想和父母回去，沒有特別講明原因，僅回答：「就是不想回去」。警方也現場教育了女子的父母，要他們別用暴力的手段把女兒押回去，「別強求了」，雙方達成協議。家長指出，如果女兒確實不同意婚事，會將聘禮退回。

消息一出，引發一陣討論，網友紛紛砲轟：「這是什麼父母？女孩做的對！就不回！」、「現在還有這種事」、「那不叫逃婚，那叫逃命」、「才5萬（人民幣）就把女兒給賣了，看來女兒在他們眼裡確實是不值錢的」、「親生父母就可以拐賣孩子了？」、「這種家長就是要離的遠遠的，八輩子都不想見」。