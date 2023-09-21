近期美債殖利率持續揚升，主因國際油價大漲，加上諸多數據顯示美國經濟比預期強，引發市場擔心通膨壓力反撲而來，Fed可能被迫維持高利率更久，連帶使得近期市場持續震盪。整體來看，由於市場風險變數仍多，投資人可透過組合平衡型基金採用多元化資產配置以降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，美國經濟在通膨降溫之後變得更具韌性，聯準會在第四季或維持利率在高位；同時，日本央行調整殖利率曲線控制，以及美國財政部增加發債，更可能推升長期債券利率，存續期間策略雖轉中立但不看淡。金融市場在第四季偏震盪格局，聯準會及成熟國家央行利率政策是關鍵。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，在市場預期聯準會將在更長時間內保持較高利率的情況下，對利率重新定價將導致金融條件收緊，可能給經濟和市場帶來壓力。在投資策略方面，近期財報顯示美國企業盈利及營收周期正處於谷底往上復甦階段，促使信用違約保持在歷史低位，同時美國消費及就業未見回落，皆有利非投資等級債券績效表現，看好美國非投資等級債券後市表現。