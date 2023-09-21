湖人女老闆珍妮巴斯最近接受《The Athletic》播客節目訪問，談到湖人上季開局頹勢，她不禁自爆，「上季的開局很糟糕，我們換了新教頭，開局只拿2勝10敗，我開始感覺我撐不下去，如果那是湖人上季結局，情況將很艱難，我甚至接到死亡威脅，那感覺並不有趣。」

「看到詹姆斯打破賈霸的歷史得分紀錄，這才讓我們開始有了亮點，當賈霸創造紀錄時，我人就在現場，我永遠不會忘記奇科赫恩(湖人傳奇播報員)說過的話，『這是一個永遠不會被打破的紀錄』，」珍妮巴斯說，「但在我一生中，另一個身穿湖人球衣的人打破這紀錄。」

「這對我來說代表了一切，這證明了詹姆斯與他在這個聯盟的持久度，以及他的韌性，他每年幾乎都打出如此高的水準。」珍妮巴斯說。

珍妮巴斯也特別提到「一眉哥」安東尼戴維斯上季一度因傷缺席20場的狀況，「我們確實上季開局走得很艱難，可是只要安東尼戴維斯保持健康的時候，外界就會開始討論他是這個聯盟當中最佳球員之一，這沒有什麼好爭論的。」