台灣高等檢察署針對不肖業者以低價境外茶混充高檔台茶，近年積極查緝，據統計截至去年底，各地檢察署共查扣偽冒阿里山、杉林溪等高檔台茶120公噸，已減少合法業者2億5000多萬元損失。高檢署今將與行政院食品安全辦公室舉行記者會，說明加強打擊境外茶混充台茶的稽查成效。

高檢署表示，台灣每年的茶業產值超過300億元，不肖業者以低價境外茶混充高檔台茶，牟取暴利，已影響合法茶商及茶農生計，並影響台茶聲譽，近年指示檢警積極查緝。

高檢署表示，除檢警積極查緝外，農業部對於檢驗茶葉的產地，農業部茶業改良場也建立多重元素檢驗方法，透過精密儀器的檢測，分析來自不同國家、產地的茶葉，依據其中的多種微量元素、含量及特徵，搭配收錄各國茶葉建立的資料庫，判別台灣茶葉或是境外茶葉。

高檢署表示，檢警近年查獲境外茶混充台茶的案例，以台北市「松大」、「茗窖」兩家老茶行，拿低價越南茶混充高檔台茶，甚至還主打是「比賽得獎茶」，涉嫌誆騙消費者一案，最受各界關注。

今年初，高檢署規劃查緝境外茶混充台灣茶行動專案，並提供廠商名單給檢警查察，今年5月檢警將廠商茶葉送交農業部茶及飲料作物改良場，以茶葉中多重元素檢驗方法鑑定，查出「松大」、「茗窖」兩家茶行，竟涉嫌拿低價的越南茶葉，混充高檔台茶對外販售。

另照田公司涉嫌自2019年9月起，以每台斤70到250元不等的價格，購買低價越南茶葉，混充進部分台灣茶葉後，透過子公司對外標榜是杉林溪茶、梨山茶等高檔台茶，每台斤開價800至1500元，透過網路直播、電話推銷、實體店面等管道銷售，2年多獲利約6269萬元；台中地檢署日前依詐欺等罪起訴該公司負責人及職員。