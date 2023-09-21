巴西總統魯拉和美國總統拜登今天在紐約進行雙邊會晤，討論議題之一是勞工權利。魯拉表示，美國和巴西應該將彼此視為追求發展和改善人民生活共同目標的朋友。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與拜登（Joe Biden）在雙邊會晤後發表聯合聲明，說明巴西和美國政府對勞工權利促進與尊嚴環境的共同承諾。

聲明指出，勞工建設了國家，從最基本的基礎設施和關鍵服務，到年輕人的教育和老人照護，還有先進的技術，都一一參與。

勞工和他們的工會為工作場所的保護和安全、經濟正義和社會民主而戰，他們是國家社會尋求為子孫後代建設充滿活力的經濟和健康、可持續世界的核心。

聲明指出，面對複雜的全球挑戰，從氣候變化到貧困水準上升和經濟不平等，必須將勞工置於國家政策解決方案的核心，支援勞工並賦予他們權力，以推動國家迫切需要的創新，確保未來。

今天美國和巴西宣布啟動全球聯合倡議，旨在提升勞工在一個可持續、民主、公平與和平的世界中，成為能發揮的核心與關鍵。

聲明指出，雙方已經對解決經濟不平等、保障工人權利、解決一切形式的歧視以及確保向清潔能源的公正過渡等關鍵問題，有著共同的理解和承諾；促進有尊嚴勞動是實現「2030年可持續發展議程」和可持續發展目標的關鍵。

聲明還強調，兩國對「經濟數位化」及人工智能在工作領域專業應用的擔憂。

通過這項新舉措，巴西和美國的目標是擴大彼此的雄心並加強合作夥伴關係，以應對全球勞工面臨的五個最緊迫的挑戰：一、保護國際勞工組織（ILO）基本公約中概述的工人權利，通過結束對工人的剝削，包括強迫勞動和童工，賦予工人權力；二、促進安全、健康和體面（有尊嚴）的工作，促進公共和私人投資的問責制；三、促進以工人為中心的數位及潔淨能源轉型方法；四、利用科技造福所有人；五、打擊工作場所的歧視，特別是針對女性、LGBTQI人群以及邊緣化的種族和族裔群體。

聲明最後指出，歡迎兩國和全球工會組織領袖以及國際勞工組織帶頭支持和參與，並希望其他夥伴和盟國加入這一努力，共同創造一個基於共用繁榮和尊重勞工尊嚴與權利的可持續經濟。

魯拉表示，他從未見過美國總統像拜登這樣「能言善道」，並稱兩人的會晤是「美巴關係新時代的重生」，是「造福兩國工人的平等、主權和共同利益關係」，美國和巴西應該將彼此視為「追求發展和改善人民生活共同目標的朋友」。