烏克蘭部隊向南部推進，反攻俄軍。

在東南部小城奧里希夫（Orikhiv）的地下室，烏克蘭部隊挨牆站著，雖然他們置身地下，但經常墜落的俄羅斯巨大炸彈卻可能會摧毀他們頭上的一切，甚至掉落在他們身上，因此在他們的地下世界，靠著牆邊比較安全。

據CNN新聞網20日報導，烏克蘭雖然正在反攻，但進展十分緩慢、危險而血腥，而且比任何人所想的都困難。隨著秋季降臨，烏克蘭部隊卻離反攻目標還遠得很。

就算他們收復斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske），或是烏羅札因村（Urozhaine），當地幾乎已夷為平地，烏克蘭部隊很難找到掩護，得到的只有斷垣殘壁。西方對烏克蘭反攻的進展雖然感到不耐和疲乏，但無疑將有所掩飾，因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本周在紐約利用改組後的國防部，來呈現一個煥然一新的政府，強調他們為漫長而痛苦的冬天可能即將到來做好了準備。

沒錯，烏克蘭是在為自家領土而戰，但這對歐洲安全來說，卻是個驚人的鮮活時刻——未來兩個月的結果，卻可能決定全球未來10年的走向。儘管烏軍本月稍早在南方前線似乎有所進展，但如今又有部分放緩的跡象。他們正艱苦地緩緩向南部的馬立波（Mariupol）推進，但面對的卻是一片開闊的農田，沒什麼好攻佔，也沒啥好防禦的。

烏克蘭反攻俄軍，收復村莊。

不過，戰鬥還是必須持續下去，並依舊至關重要。到了11月下旬，天氣會變冷，冬天也即將降臨。隨著道路可能變得潮濕泥濘，突擊裝甲車可能要冒更大的風險。然而，去年俄羅斯在赫松（Kherson）撤退後，基輔11月中取得重大進展。因此可以合理的假設，烏克蘭還有兩個月的時間可以反攻。

一旦冰雪降臨，莫斯科將會設法進一步鞏固現有的戰線，而白晝也將縮短。就在烏克蘭部隊設法進一步深入攻擊俄羅斯戰線時，寒冬將使他們變得更脆弱，而已經艱鉅可怕的任務也將變得更血腥。