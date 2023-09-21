大直民宅陷地案的事故工地，昨(20日)晚間傳出再次發生下沉，對此，台北市副市長李四川今(21日)在廣播節目中說明，「基泰這25戶沉陷的這些房子，其實每天大概都還是在沉陷跟傾斜，大概是萬分之六」。

李四川今在廣播節目《POP撞新聞》中談到，所以為什麼住戶一直希望長時間進屋搬東西，但我們一直很小心的原因，就是這樣，「那房子到現在還是危樓」，且房子本身就還是傾斜，如果人進去搬東西時間太久，會有暈眩狀況，出來大概也會不舒服。

李四川透露，消防局搜救隊回報指出，也許人進去沒什麼感覺，但因為入屋搬東西時，其實站的地方已經是斜的，所以出來後會產生不平衡、就沒有辦法適應。

李四川說明，上一次開放民眾20分鐘、3輪入屋搬東西，不要讓民眾待在裡面太久，上周又開放每一戶1小時，因為房子往後傾斜，裡面該搬的東西幾乎都拿出來了，而民眾拿的是重要的證件，但也有人稱床鋪是花30萬買的，搬家公司也已經搬出。

另外，李四川也提及，北市府預定要拆除房屋之前，會要基泰建設把裡面的東西，如果可以搬出來就全搬出來，並且進行包裝安置，然後標示是哪一戶的物品，最後再讓民眾取回。