周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.14點或0.91%，為460.66點，止步於此前的連兩跌。

隨著政府債券殖利率下跌，房地產股升2.2%。

英國公布八月通膨意外降溫，市場拉高了英國央行(BoE)在周四暫停升息的可能性。英國債殖利率加大下滑，英鎊匯率下跌。

英國富時100指數上漲0.9%，英國房地產公司所在的個人和居家用品股板塊上漲0.7%。

歐元區銀行股上漲2.0%。義大利裕信銀行(UniCredit)大漲4.7%；稍早交易員認為，裕信執行長Andrea Orcel發表了「牛市」的言論。

德國商業銀行(Commerzbank)上漲1.6%；此前該行財務長說，受惠於利率上升，預計今年淨利息收入將達80億歐元。

德國也公布八月生產者價格指數(PPI)出現自1949年以來最大幅度的下跌，讓人期待德國的整體通膨會進一步放緩。

在宣布增資3億歐元之後，德國保險商Talanx大跌10.0%。

Just Eat Takeaway大漲7.1%，此前一名美國聯邦法官說，該公司和其它的食品快遞同業可以控告紐約市，因為該市一項對餐廳收費的規定存在問題。

Delivery Hero則大漲7.1%，稍早該食品配送公司證實，正就出售部分亞洲業務展開談判。