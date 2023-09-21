國會史上最大宗立委集體貪瀆案，立委蘇震清遭起訴後，獲1000萬元後具保後停止羈押，一審認定他主動索賄2580萬元、重判10年，上訴後，台灣高等法院審理中，蘇說自己擔任立法委員工作，生活重心及家庭均在台灣，並無逃亡之虞，實無限制出境、出海之必要，但高院認為他仍有境管的必要，裁定9月29日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

檢方認定李恒隆在2012年找上蘇震清，協助向經濟部施壓，但蘇卻不斷開口向李要錢。案經起訴，蘇震清辯稱2580萬元是向李借款，且已還李2000萬元，但一審台北地方法院認為，蘇有數十年的從政經驗，對於請託與收賄間的分際應該很清楚，他利用李就太流公司案向他請託之際， 主動以借款名義要求賄款，有貪汙對價關係。

20021年1月29日一審諭知准蘇震清以1000萬元具保後停止羈押，並應限制住居、每週一向轄區派出所報到及限制出境、出海期間8月，並多次延長境管至今，但蘇主張他沒有限制出境出海之必要。

高院審酌蘇男犯罪嫌疑重大，且一審判刑10年，他身為立法委員，堪認有豐富之人脈、資源及相當資力，無法排除逃亡海外之可能，裁定今年9月29日起延長限制出境、出海期間8月。