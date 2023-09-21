男子疑似被查出身背3條通緝，竟跳進魚塭，至今不見人影，嘉縣消防局今仍持續搜索中。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

男子疑似被查出身背3條通緝，竟跳進魚塭，至今不見人影，嘉縣消防局今仍持續搜索中。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警方昨晚執行夜間巡邏勤務時，在布袋鎮貴舍里新十全駕訓班附近一處空地發現有人疑似在挖洞傾倒廢棄物，上前盤查查出其中1名男子竟是背了3條通緝的通緝犯，見形跡敗露，男子不知是不小心還是故意，竟跳進一旁魚塭，因不見男子爬起來，警方急通報消防局協助搜救一晚未果，今早持續搜尋中。

嘉縣消防局昨晚8點53分接獲員警轉報，指布袋鎮新十全駕訓班附近魚塭有一名40多歲男子落水，派遣東石、布袋、朴子、祥和、義竹等分隊及潛水人員等前往救援，以救生艇水上搜索及岸際搜索，接近今零時未發現，今一早又展開搜索行動。

環保局稽查大隊指出，昨疑似是警方巡邏時，發現這處空地停放一台怪手，空地被挖了一個大洞，一旁還有塑料廢棄物，疑似正在非法傾倒廢棄物，而在場有2名男子，其中1人就是落水男子，另1人則聲稱他只是送飲料來給朋友。

據指出，警方比對資料發現落水男子是通緝犯，正要逮捕時，男子突然跳進一旁魚塭，結果沒浮起來，趕緊通報消防隊協尋。環保局稽查大隊也說，落水男子住東石鄉，是非法棄置的慣犯，已被法辦多次，因人尚未尋獲，無法確認狀況，不過已聯絡地主，會通知地主來說明。