美國Fed（聯準會）最新利率決策按兵不動，雖符合市場預期，但因利率點陣圖暗示11月可能再次升息，且明年降息幅度恐低於預期，引爆美股殺機，台股在外資連日提款下，今（21）日回測半年線16473點的風險升高。

永誠投顧分析師楊少凱分析，台股昨（20）日下跌，主要是受前幾天外資期貨空單布局了8千多口，加上昨日適逢9月台指期結算日，因此外資就需要賣現貨去讓指數下跌，再看到技術面也來到了第2浪拉回的末端，只要Fed利率決策結果出爐，所有不確定因素就會暫時消失，仍有望開啟第4季的選舉行情。

至於AI股後市，日前傳出微軟下修對輝達H100顯卡的訂單量，原因有二，一是不久前微軟發表AI協作工具Microsoft365 Copilot，使用狀況不如預期；二是ChatGPT從2022年11月推出後，使用人數爆炸性成長，但在6月首次出現流量下滑。

但他認為，微軟使用狀況是否真的不如預期，應該要等到微軟9/21發布會後，觀察有無進一步消息出現，但以目前1個月收取30美元使用費的Copilot來算，一般估計微軟有將近3億個商業用戶，若其中3成、約1億個商業用戶付費訂閱，1年收入高達360億美元。

由於每台AI伺服器單價約30萬美元，若明年採購10萬台，就要花300億美元，1年就回本，因此微軟客戶人數將會是一大關注重點。

同時，台廠AI供應鏈多認為，輝達AI晶片仍供不應求，微軟還是維持明年需求量翻倍的展望，並上調GH200晶片訂單，再據統計資料顯示，今年AI伺服器出貨量約17萬台，2024年上看50萬台，推估今年各大CSP需求，微軟4.5萬台最多、Google以3萬台居次、Amazon與Meta各約2萬台。

永誠投顧分析師韋國慶也認為，AI股利空頻傳，壓迫高檔套牢AI股的投資人殺出，短線反而醞釀反彈契機，認為套牢者不用再殺低，後續宜觀察籌碼結構變化。

以技術面觀察，認為廣達是首選，雖技嘉的AI營收占比在未來最高，但籌碼面比較弱勢，所以主力在技術面上也相對較兇狠，畫了1個三尊頭的型態，目的就是為了要壓迫融資退場，反觀緯創因為融資早就緩步消退，所以技術面就比技嘉稍微強一些。

綜合來說，他認為基本面是技嘉優於廣達，廣達又比緯創好，但技術面角度則是廣達勝出，緯創則優於技嘉。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。