亞馬遜旗下Kindle中國電子書店於上半年退出大陸市場，釋出市場需求有待填補；富動科2022年底與虹彩光電、宸鴻合作，已完成膽固醇電子紙顯示器商品化，本次展會上，富動科進一步與內容提供者合作，攜手時代出版傳媒，並以快速成長童書繪本、教課書、試卷等教育領域為首要目標市場。

富動科指出，3C產品的普及，導致中國9-18歲學齡兒童及青少年近視人口超過一億人，加上中國政府持續推動ESG政策，使得兒童青少年視力問題、環保節能問題等成為中國政府首要處理的重點，而富動科與虹彩光電推出膽固醇電子紙核心技術，擁有1600萬色全彩顯示，不受外在光源干擾，相較於傳統藍光平板顯示器更具護眼效果，並能取代大量紙本課本試卷印刷，此外，膽固醇液晶電子紙低耗能與長時間使用僅需充電1-2次之特性，亦更符合中國目標推行節能減碳政策需求；宸鴻則為膽固醇電子紙進行面板貼合，未來亦將與富動科進行系統整合開發、整機組裝等更深入的合作方案。

為打入教育市場，富動科在本次於甘肅省敦煌市敦煌國際會展中心舉辦的第十三屆中國數字出版博覽會上，與時代出版傳媒共同合作開發，主打10吋膽固醇液晶全彩電子書閱讀器，是富動科搶進中國龐大教育商機的主要合作方。