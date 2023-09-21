YouTuber最近爆出停更潮，這群人 、阿神、狂新聞等都陸續宣布，而YouTube擁有57萬人訂閱的網紅「黑羽」影片涉略日常、開箱、實驗、遊戲、短劇等，昨（20）日黑羽突然發出一張黑底白字公告，透露主頻道目前處於「紅標警戒期」，他只能先將所有地獄哏圖和影片下架，並祭出因應對策。貼文曝光後，許多粉絲寬慰他：「辛苦了。」

黑羽20日在臉書發布黑底白字公告，並向觀眾道歉：「很抱歉我得先把所有地獄哏停更」，因為目前主頻道處於「紅標警戒期」，因此所有地獄哏圖、地獄哏影片會先全數下架。黑羽也提到，他目前的因應對策是：「到頻道紅標結束前大概3個月，主頻道影片或會員影片都不會有地獄哏。取而代之的是，會員會改放成一般哏圖，而所有刪掉的影片包含地獄哏都會放在『羽哥日常』頻道」，相關措施從下週開始實行。貼文曝光後，許多粉絲寬慰他：「辛苦了。」

黑羽透露頻道收到兩個紅標警告。(影片來源/黑羽 Youtube)

其實黑羽在兩天前就已經透露停更端倪，他自曝頻道收到兩個社群警告，這非常嚴重，因為只要再收到一個警告整個頻道就會消失，而他也透露第一個社群警告來自三寶影片，原本以為是影片中的死亡車禍有問題，但後來發現是因為後面機車騎士因蛇行駕駛而被撞飛，原本後製有做馬力歐效果，結果被Youtube官方判定為「暴力與血腥內容」。而另外一個紅標影片是關於黑人的地獄哽影片，但他也澄清這並非真實影片，而是特效影片，而黑羽當下就按了申訴但被拒絕。