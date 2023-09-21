李四川7月底勘查大巨蛋的畫面。(取自李四川臉書)

圖為大巨蛋外觀。（資料照/陳怡誠攝）

延宕8年的台北大巨蛋啟用日期一直是外界關注焦點，台北市副市長李四川今(21日)在廣播節目中透露，目前使用執照是卡在消防執照還沒有通過，在9月25日會做最後一次測試，如果測試通過，預計差不多10月中可取得使用執照。

李四川今在廣播節目《POP撞新聞》中談到大巨蛋時表示，大巨蛋原本是要在7月底前拿到使用執照，但因為消防檢查，施工時間拉得很長，小包換很多，消防局還在測試配線等很多細節，加上現在當然還有一些測試的部分還不合格，也許該灑水、排煙等等部分，都要依照設計圖達到該有的標準。

李四川透露，在9月25日會做最後一次測試，如果測試通過，大概應該月底使用執照就可以先行核准，核准完建管處要將所有的圖片審查做副本，預計10月中差不多取得使用執照。

如果大巨蛋測試通過後，李四川透露，就會做試營運，接下來會找個2職棒球隊來打看看。至於大巨蛋可以辦球賽以外活動嗎？他回應，辦其餘活動要依照相關法規送審，合格才能辦，也要做到保護草坪等工作。