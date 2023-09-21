現代人努力健身，以求增肌減重。減重醫師蕭捷健表示，減重者在進行低碳日，應盡量避免攝取碳水化合物，以加速燃脂，但許多人因不小心攝取過多含在食物中的碳水化合物而失敗，他列舉3種最常讓人忽略隱藏高碳水的食物，包括優格、優酪乳、高蛋白牛奶，幾乎等於一片吐司，導致人未能減重，反而變胖。

蕭捷健在其臉書表示，減重過程中，若人在進行低碳日時，應儘量減少攝取碳水化合物，來讓脂肪燃燒得更快。但許多人在低碳日並未成功減重，常是因為不小心攝取了隱藏在食物中的碳水化合物。他舉例3種常見、內藏高碳水化合物的「高蛋白」食物。

1. 優格。每1份優格含有25.6克的碳水化合物，其中包含24.5克的糖。蛋白質則有5.8克。值得注意的是，25.6克的碳水化合物比一片吐司還多。

2. 優酪乳。每份含有21.8克的碳水化合物和17.7克的糖，以及6.2克的蛋白質。其碳水化合物的含量等同於一片吐司。

3. 高蛋白牛奶。一份中含有20克的蛋白質和25.5克的碳水化合物。蕭捷健表示，雖然攝取蛋白質很重要，但是減糖更重要。

他提醒，民眾常以為自己在低碳日吃或喝了高蛋白食物或飲品，但要小心這些所謂高蛋白食物其實隱含不少碳水化合物與糖份，以免未達增肌減脂目標，反而變胖。