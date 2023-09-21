Passion Sisters啦啦隊員Peggy（黃沛祺）閃電宣布結婚，曬出與帥尪婚紗照，甜蜜幫老公慶生，她幸福地說：「我找到我人生的神隊友了！三觀一致相處起來很安心舒服」，而帥尪黃瀚霆的身分背景也被起底，是35歲的中洲建設總經理，還擁「南台灣最帥建商二代」稱號。

Peggy老公黃瀚霆是知名建商中洲建設總經理，有「南台灣最帥商二代」封號，黃瀚霆過去受訪坦言，小時候並未想接家業，研究所時期接觸經濟商業領域，才想深入了解房地產，他一開始從工地開始，清過水溝、扛過水泥，退伍後當銷售業務，直到晉升到副總，才接下家族事業。

外性帥氣的黃瀚霆不吝嗇曬恩愛，直接邀請Peggy替中洲建設拍攝宣傳片，也常到球場以行動支持，幸福的Peggy宣布結婚宣言，甜蜜地說：「我找到我人生的神隊友了！三觀一致相處起來很安心舒服，原來跟對的人在一起，會一起變回小孩是真的」。

黃瀚霆在昨天過生日、還完成終身大事，幸福PO文：「謝謝大家的生日祝福，今年又長大了...人生新成就解鎖，終於在35歲之前娶到一位溫柔善良又美麗的老婆」，還不忘標記新婚妻「老婆愛妳喔」。