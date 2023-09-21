裕隆城全館營業面積廣達3.3萬坪，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城，以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，串聯全方位生活所需，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。同場加映，開幕期間，裕隆在五樓規畫裕隆70人車生活特展，同樓層TOK也推出四款裕隆經典車型特調，與在地分享裕隆在地70年實現造車夢想和共好永續宜居城市的美好生活故事。

裕隆與在地共好，永續發展，將新店工廠位址整合規畫具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，並捐贈綠湖公園，為新店打造永續宜居城市，帶動新店區域的產業聚落升級與轉型，未來結合集團移動服務價值鏈資源，為消費者創造城市移動生活服務體驗，並持續朝向數位化、開放化與新能源化的目標轉型，以「全域移動、智慧啟動」為願景，創造人、車與生活的全新可能。