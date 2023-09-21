大多人在求學階段都經歷過背課文、注釋，作家廖玉蕙透露，朋友剛升國一的女兒某天凌晨1點還在念書，因為老師規定國文小考要考注釋，必須連同標點符號、注音、字句「一字不差」默寫，讓她驚呼「駭人聽聞的背誦教育，背這種注釋的意義何在？」

廖玉蕙在臉書發文表示，朋友日前透露國一女兒到凌晨1點還沒睡覺，因為在背誦國文課本裡的「注釋」，學校老師規定國文小考要默寫注釋，必須連同標點符號、注音、字句，若一個小地方寫錯就整題不算分。她直呼「有些課本的注釋真的不知所云，背這種注釋的意義何在？」

廖玉蕙感嘆，「原來國一的教學現場還遺留這樣的教學方法」，她以為經過了這麼多年，教學方法通過各項實驗，記誦課文的手法已遭淘汰，「誰知竟變本加厲到『一字不差』去背誦註解的地步，真是駭人聽聞。」

廖玉蕙認為，再怎麼精煉準確，終究是詮釋語詞的意義而已，語詞的詮釋應該非常多元，只要符合字詞意思，沒有錯解就行、無需強記硬背。她也強調，主動學習和被動要求效果差很多，「一字不漏背誦，和因為喜歡而想把它背起來，也不是同一回事」，假如必須背誦到深夜，絕對是不足取的。

對此教育部做出回應，根據《中央社》報導，教育部表示在國中階段，國語文領域強調應用閱讀策略增進學習效能，教師會引導學生閱讀多元文本，進而整合跨領域知識、解決問題。

除了運用背誦、記憶的方式，也鼓勵運用「MAPS教學法」、「心智圖」、「六頂帽子教學法」等多模態方式教學；除課本外，可從學生生活經驗取材，閱讀、欣賞、創作各類各類文本，激發創意，培養反省、思辨與批判的能力。

教育部表示，會持續透過中央輔導團、縣市輔導團和教師社群，提供各校國文教師專業支持，提升國語文教學技巧。建議教師可透過文本理解、分析的方式讓學生轉化情境及角色，增進思辨能力，翻轉傳統教學模式並落實素養導向的教學設計，引導學生獨立思考。