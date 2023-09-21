越南籍陳姓女子酒駕，睡倒在車上，對於警方的訊問答非所問。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名40歲越南籍陳姓女子於日前酒駕，她因為不勝酒力或疲倦在梓官區信義路停等紅燈時睡著了。民眾見狀報警，警方到場叫醒她，陳女的酒測值達0.79，對警方的詢問避重就輕，並向警員苦苦哀求放她一馬。警方訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署。

岡山警分局梓官分駐所於9月18日凌晨4時許接獲民眾報案，稱於信義路上有一輛汽車停在路中央。警員到場發現這輛車停在快車道上，駕駛陳女在駕駛座睡著了。

警方到場時，經過再三敲打車窗與呼喊，陳女這才醒來，經警方詢問陳女於何處喝酒時，陳女卻回答：「我不知道啊，我沒辦法給你答案」，並不斷念念有詞懇求員警放過她。警方對陳女酒測，酒測值每公升0.79毫克。

當警方告知陳女將車輛停在快車道上是十分危險的行為，陳女還反問員警：「我真的停這樣子嗎？對不起，我沒有停這樣子吧？我真的沒有。」令警方直搖頭。警方訊後，將陳女依公共危險罪移送橋儉偵辦。

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